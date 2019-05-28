Скрытное развертывание более 20 полевых пунктов управления соединений и воинских частей Южного военного округа было проверено посредством видеомониторинга расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Полевые пункты управления соединений и воинских частей ЮВО развернуты в рамках плановой тренировки боевой готовности, пишет пресс-служба Минобороны России..

Для обеспечения их маскировки задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений радиационной, химической и биологической защиты,

Безопасность пунктов управления обеспечивают войсковые подразделения военной полиции, расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделения охраны.

Плановая тренировка боевой готовности соединений и воинских частей военного округа проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова и продлится до конца текущей недели.