ЮВО: На полевых пунктах управления отрабатывали защиту от боевых дронов
|16:40 19.07.2019
|Россия
Защиту от атак ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника отработали на полевых пунктах управления, развернутых в соединениях и воинских частях Южного военного округа.
В рамках проверки боевой готовности, в войсках округа развернули более 20 полевых подвижных пунктов управления.
Помимо оперативного состава в практических мероприятиях были задействованы подразделения по борьбе с БЛА, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность пунктов управления обеспечивают войсковые подразделения военной полиции, пишет пресс-служба Минобороны России.
Специалисты войск химзащиты, используя термодымовую аппаратуру, установили дымовые завесы для маскировки пунктов управлений. Подразделения ПВО в составе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК «Верба» во взаимодействии с расчетами комплексов радиоэлектронной борьбы «Красуха» и «Леер» отразили условные атаки ударных БЛА.
Войсковые подразделения военной полиции защитили пункты управлений от разведывательно-диверсионных групп условного противника, в роли которого выступили подразделения специального назначения.
Плановая тренировка боевой готовности соединений и воинских частей военного округа проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
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