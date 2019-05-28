ЮВО: Ракетное соединение, оснащенное "Искандерами" отработало приведение в боевую готовность
|15:41 19.07.2019
|Россия
Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», отработали задачи в рамках плановой проверки боевой готовности.
Проверка боеготовности соединения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, пишет пресс-служба Минобороны России.
Подразделения ракетчиков, дислоцированные в Краснодарском крае, получив личное оружие и снаряжение, отработали порядок выхода оперативно-тактических комплексов в район формирования колонн боевой техники.
К мероприятию оперативной подготовки привлечен весь личный состав ракетного соединения, задействовано около 100 единиц техники.
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