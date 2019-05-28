На Каспийской флотилии начался полевой выход подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, в рамках которого дежурные силы ПВО проведут тренировки по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника с воздуха.

Военнослужащие КФл с подразделениями ПВО организуют управление силами и средствами при отражении ударов условного противника по пунктам базирования и кораблям в море, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также будут отработаны действия дежурных расчетов по целераспределению и постановке огневых задач по каналам связи пунктов ПВО. Экипажи кораблей КФл активируют средства радиоэлектронной маскировки для дезинформации условного противника. После обнаружения объектов расчеты ПВО поразят цели с воздуха.

В полевом выходе задействовано более 200 военнослужащих и дежурные расчеты порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», малый ракетный корабль «Астрахань».

Полевой выход проводится в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, в ходе которых будут проведены совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, как одиночным кораблями, так и в составе ударных группировок кораблей.