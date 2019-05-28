Вокруг российско-турецкого форума разразился скандал из-за оккупированного Крыма
|12:40 19.07.2019
|Крым
Крымчанам отказали в участии в V российско-турецком форуме общественности (РТФО), начавшемся в Санкт-Петербурге.
Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при т.н. "постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ" Александр Молохов, пишет РИА Новый день.
«Я должен был вылететь в Санкт-Петербург, где по приглашению организаторов мероприятия собирался озвучить точку зрения крымской общественности на проблемы развития Причерноморья. Однако полноценной дискуссии по этому поводу, видимо, не состоится. В последний момент турецкая сторона выступила против участия в нём любых представителей от Крыма», – сообщил крымский чиновник.
В Россотрудничестве заявление Молохова опровергают, утверждая, что представителей Крыма на форум вообще не приглашали:
«Россотрудничество не направляло официального приглашения для участия в V заседании российско-турецкого форума общественности Александру Молохову, – цитирует представителей ведомства РИА «Новости». – Повестка нынешнего форума не предполагает дискуссии по проблемам развития Причерноморья, в части международно-правовых аспектов, в которых экспертом является г-н Молохов».
Между тем, Молохов настаивает, что вопрос был включен в повестку дня, а отказ пришел в последний момент. Особенно оскорбительным представитель Крыма счел то, что Турция диктует условия на российской территории, и Россотрудничество идет на поводу. Ситуация настолько его возмутила, что он решил придать ее огласке.
Неофициальные источники в Россотрудничестве сообщают, что в ведомстве недовольны тем, что Молохов поднял шум.
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