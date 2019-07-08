Ракетные стрельбы фрегата и берегового ракетного комплекса оккупантов сопровождали 17 кораблей и авиация
|13:40 19.07.2019
В акватории Чёрного моря проведено плановое совместное учение между корабельным силами и противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования «Утёс».
По замыслу учения личному составу комплекса «Утёс» была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие, пишет пресс-служба Минобороны России.
В свою очередь, экипажу фрегата «Адмирал Макаров» необходимо было запеленговать средствами обнаружения ракету и обеспечить её поражение путём выполнения стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Штиль».
В ходе учения боевой расчёт комплекса «Утёс» выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью «Прогресс», а корабельные боевые расчёты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками управляемых ракет.
Выполнение ракетных стрельб, отслеживание ракеты-мишени и её успешное поражение зафиксированы визуальными средствами наблюдения (беспилотными летательными аппаратами).
В целях обеспечения безопасности морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли 17 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота оккупантов.
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