Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота страны-агрессора вернулся в пункт базирования после успешного выполнения учебно-тренировочных мероприятий в морских полигонах Чёрного моря.

На выходе в море подводники отработали комплекс совместных учений с противолодочными кораблями, и береговыми системами наблюдения и слежения за надводной, воздушной обстановкой, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также в ходе учения экипаж подлодки выполнил всплытие на поверхность, установил сеанс связи, получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника.

В настоящее время экипаж «Ростова-на-Дону» приступил к выполнению "задач повседневной деятельности".