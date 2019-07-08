Подводная лодка Черноморского флота оккупантов вернулась в пункт базирования
|13:00 19.07.2019
|Россия
Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота страны-агрессора вернулся в пункт базирования после успешного выполнения учебно-тренировочных мероприятий в морских полигонах Чёрного моря.
На выходе в море подводники отработали комплекс совместных учений с противолодочными кораблями, и береговыми системами наблюдения и слежения за надводной, воздушной обстановкой, пишет пресс-служба Минобороны России.
Также в ходе учения экипаж подлодки выполнил всплытие на поверхность, установил сеанс связи, получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника.
В настоящее время экипаж «Ростова-на-Дону» приступил к выполнению "задач повседневной деятельности".
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