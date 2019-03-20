Маломерное судно опрокинулось в Ростове-на-Дону в акватории Дона
|12:20 19.07.2019
|Россия
Доследственная проверка проводится по факту опрокидывания маломерного судна в акватории реки Дон.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.
"Маломерное судно опрокинулось в Ростове-на-Дону в акватории Дона. Два человека выплыли, третьего пока найти не могут", - сообщил собеседник агентства.
Следователи отправились в район происшествия для выяснения обстоятельств.
По данным ЮСУТ СКР, 17 июля 2019 года примерно в 16:30 мск в районе Кумженской Рощи на реке Дон перевернулась моторная лодка, в которой находилось три человека. Двум из них удалось спастись. В настоящее время ведутся поиски третьего.
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