Правительство Молдовы одобрило проект закона об отмене смешанной избирательной системы и возвращении к парламентским выборам на пропорциональной основе.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

Согласно законопроекту, граждане Молдовы за пределами страны смогут голосовать в течение двух дней, причем как на основании действительных удостоверений личности (внутренних идентификационных карт), так и просроченных паспортов.

Законопроектом предусмотрен запрет на проведение агитации в день голосования. Новшеством станет и то, что количество избирательных участков за пределами страны будет определять центральная избирательная комиссия, а не правительство.

Напомним, несколько дней назад парламент Молдовы поддержал этот законопроект в первом чтении. Согласно процедуре, для его утверждения требуется согласие правительства. Закон вступит в силу после того, как парламент проголосует за него во втором чтении.