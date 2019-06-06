Латвия и Эстония призвали РФ к полноценному сотрудничеству в деле MH17

11:25 19.07.2019   Украина

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии призвали Россию к полноценному сотрудничеству со следствием по делу гибели лайнера Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" рейса MH17.

Об этом сообщает Егг.ее.

"Латвия повторно выражает свою поддержку работе Международной следственной группы и признательно оценивает достигнутый прогресс. Полноценное расследование и справедливый суд необходимы, чтобы призвать к ответственности виновных в уничтожении самолета рейса MH17. Принимая во внимание собранные Международной следственной группой доказательства, мы призываем Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы над виновными мог свершиться справедливый суд", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Латвии.

С таким же призывом к России обратился и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Крайне важно призвать к ответу всех, кто стоит за этим преступлением. Эстония доверяет и полностью поддерживает работу Международной следственной группы JIT, пытающейся восстановить справедливость. Мы приветствуем недавнее заявление группы о том, что в Нидерландах четырем лицам будет предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. – говорится в заявлении Рейнсалу. – Россия должна признать свою роль в этой трагедии и полноценно сотрудничать со следствием", - отметил в заявлении Рейнсалу.

Как сообщал Укринформ, Международная совместная следственная группа обнародовала информацию о том, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук",  принадлежащим 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу пассажирского самолета рейса МН17.

Кроме того, группа, включающая представителей следственных органов из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, установила четырех подозреваемых, которые предстанут перед судом в марте 2020 года: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.



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