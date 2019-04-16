Роскомнадзор выписал штраф компании Google за отказ фильтровать результаты поисковых запросов в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации.

Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет "Интерфакс".

“Роскомнадзор выписал штраф на 700 тысяч рублей компании Google за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роскомнадзор предупреждал о штрафе еще в начале июля. Сейчас в ведомстве пришли к выводу, что в поисковой выдаче по-прежнему остается более трети запрещенных ссылок.

Это уже второй штраф Google в России за отказ фильтровать поисковую выдачу. Первый раз компанию оштрафовали в прошлом декабре на 500 тысяч рублей. После этого в феврале Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре. В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания удаляет 80% ссылок на незаконный контент, и выразил уверенность, что ведомство добьется 100-процентной фильтрации.

В декабре в Роскомнадзоре заявляли, что в случае, если Google продолжит игнорировать его требования, ведомство будет добиваться внесения поправок в закон об информации, которые позволят заблокировать поисковик в России. На данный момент такое блокирование законодательством РФ не предусмотрено.