Крим залишається "сірою зоною" у сфері прав людини – Україна в ОБСЄ
|09:47 19.07.2019
|Крым
Росія має вивести свої окупаційні війська, як з Донбасу, так і з Криму, який залишається "сірою зоною" у сфері прав людини та основних свобод.
На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 18 липня, у столиці Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Виведення російських окупаційних сил має відбутися також з тимчасово окупованого Криму, який поки що залишається "сірою зоною" у сфері прав людини та основних свобод для місцевого населення", - заявив він.
Дипломат наголосив, що репресивна політика Росії, особливо спрямована проти кримських татар, триває: "Десятки з них залишаються незаконно затриманими за сфабрикованими обвинуваченнями участі в діяльності так званої "терористичної організації".
Він також нагадав той факт, що коли десятки кримських татар зібралися біля будівлі Верховного суду Росії в Москві на мирну акцію задля підтримки своїх співвітчизників, 45 з них негайно були незаконно затримані російськими силовиками.
"МЗС України висловило сильний протест у цьому зв'язку та закликало міжнародне співтовариство засудити ці протизаконні дії, посилити політичний, дипломатичний і санкційний тиск на державу-агресора, щоб зупинити ці переслідування кримськотатарського народу, а також вимагати від РФ негайного звільнення незаконно затриманих громадян України", - зазначив Цимбалюк.
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