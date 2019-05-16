Новий власник телеканалу, ведучий якого брутально облаяв Путіна в ефірі, призначив генеральним директором свого юриста.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

“Генеральний директор грузинського телеканалу “Руставі-2” Ніка Гварамія звільнений зі своєї посади. Це сталося відразу після того, як власником телеканалу знову став бізнесмен Кібар Халваші. Замість Гварамії він призначив керувати телеканалом свого юриста Паату Салію”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні зміни в керівництві телеканалу вже відображені на сайті реєстру міністерства юстиції Грузії.

Гварамія за кілька годин до звільнення повідомив, що у нього контракт з телеканалом до 31 грудня 2020 року і він не збирається нікуди йти.

Дізнавшись про свою відставку Гварамія заявив про політичні причини цього рішення, підкресливши, що голова МЗС Росії Лавров і президент РФ Путін “вимагали” закрити телеканал.

Як повідомлялося раніше, ведучий авторської програми на “Руставі-2” Георгій Габунія у прямому ефірі звернувся до Путіна російською мовою, використавши нецензурні вирази.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" і "спробу дестабілізації". Гендиректор "Руставі 2" Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Біля будівлі телеканалу зібралися десятки людей, вимагаючи, аби Габунія перепросив за свої слова - і щоб його звільнили, оскільки дії ведучого буцімто шкодять інтересам країни. Частина протестувальників наполягала, щоб Гварамію відсторонили від управління телеканалом.