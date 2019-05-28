У Криму відмовляються розслідувати напад на офіс адвокатів

09:23 19.07.2019   Крым

В окупованому Криму "правоохоронці" відмовляються порушувати справу про напад на офіс адвокатів, який відбувся в грудні 2018 року.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"У грудні 2018 року після адміністративного арешту адвоката Курбедінова Еміля, відразу через день, буквально, до нашого офісу намагався проникнути якийсь чоловік... Нам повідомили про це співробітники готелю поряд із нашим офісом. Вони побачили, що одне з вікон розбите, зателефонували адвокату Семедляєву. Він приїхав разом зі мною. Ми оглянули, викликали наряд поліції. Вони приїхали, оглянули місце події, склали протокол і взяли пояснення. А через деякий час нам надійшла відмова в порушенні, як кримінальної справи, так і в порушенні адміністративного провадження", - розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

Відмову порушувати справу "поліцейські" мотивували відсутністю події правопорушення і події злочину по суті.

Правозахисники вважають, що це була спроба проникнення з метою розкрадання або псування майна. Камери відеоспостереження зафіксували, що чоловік середнього віку, спортивної статури, який намагався проникнути в офіс, приходив двічі. Спочатку в обідній час прийшов роздивитися, ознайомитися з планом розміщення офісів і камер. Вдруге повернувся о 17 годині і спробував увійти, досить професійно ухиляючись від відеоспостереження.

"Під час розмови зі співробітниками правоохоронних органів, спочатку вони говорили, що це максимум дрібне хуліганство. Враховуючи, що там збитків по суті немає, навряд чи щось буде. Тут залишилася залізна трубка, якою зловмисник розбив вікно і намагався проникнути, є банка з-під напою, який він пив, - стиснена. Це видно на відеокамері, коли він п'є з неї і кидає. Ми звертали увагу співробітників поліції на те, що потрібно їх взяти, спробувати відібрати відбитки пальців, але цього всього зроблено не було", - зазначив Шейхмамбетов.

Адвокати вважають, що робота співробітників "правоохоронних органів" не була організована належним чином. Саме це, вважають вони, стало наслідком відмови в порушенні кримінальної справи або адміністративного провадження, а не відсутність події злочину або правопорушення.

Завтра, 19 липня 2019 року, о 12:00 у Київському "суді" м. Симферополь відбудеться судове засідання у порядку ст. 125 КПК РФ з розгляду скарги на відмову в порушенні кримінальної справи за фактом нападу на офіс адвокатів «Кримської солідарності».



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