Пропонуємо звільнити Вишинського і Сенцова одночасно - Мендель

08:42 19.07.2019   Крым

В Офісі Президента погоджуються звільнити керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського - якщо одночасно Росія звільнить режисера Олега Сенцова.

Про це у Facebook написала речниця Президента України Юлія Мендель, передає Укрінформ.

“В Офісі Президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова”, - йдеться в дописі.

“Для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно”, - додала речниця глави держави.

Як повідомлялося раніше, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву  Володимира Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, заявив, що таким кроком могло б стати повернення до Росії керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

Кирила Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На засіданні суду Вишинський на заявив, що виходить із українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.



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