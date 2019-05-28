Депутати Конгресу США від демократичної та республіканської партій, члени Конгресового Українського кокусу, внесли на розгляд Палати представників проєкт закону, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден.



Про це йдеться в спільній заяві авторів законопроєкту, оприлюдненій на офіційній сторінці конгресвумен Марсі Каптур, передає Главком.



«Конгрес Сполучених Штатів продовжує рішуче засуджувати небезпечний військово-морський напад Росії на український флот і незаконне затримання 24 українських моряків», - йдеться в заяві.



«Цей законопроєкт - потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху й суверенітету своєї країни. Закликаємо колег підтримати цей двопартійний законопроект, а Росію - негайно звільнити українських моряків», - наголошується в заяві.



У проєкті закону пропонується запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не будуть звільнені всі 24 моряки та три захоплені судна.



Члени Конгресу США також закликали міжнародне співтовариство «не стояти осторонь, коли Росія розширює свою агресію в Європі та в усьому світі».



Співавторами законопроєкту виступили Марсі Каптур, Майкл Квіглі від демократичної партії, а також республіканці Енді Гарріс і Брайан Фітцпатрик.



Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетинанні кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).



25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до РФ, яким зобов'язав Росію звільнити захоплених моряків і кораблі. Згідно з рішенням, Росія до 25 червня повинна була поінформувати суд про виконання наказу щодо звільнення українських моряків і суден.



Росія відмовилася виконати наказ Трибуналу ООН. У МЗС РФ заявили, що Міжнародний трибунал ООН з морського права не має юрисдикції розглядати вимоги України про звільнення захоплених військових кораблів і моряків. 9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.



17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці усім 24 українським морякам.



Раніше повідомлялося, що Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула у Москву на судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.



Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.



15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.



