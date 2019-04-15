Время — до 2 августа: НАТО выставило «ракетный» ультиматум РФ
|07:55 19.07.2019
|Россия
НАТО даст скоординированный ответ, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Вопрос — что мы будем делать, если они не вернуться к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный», — сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности, передает Информационное Сопротивление.
Столтенберг отметил, что у НАТО есть ряд вариантов ответа. В частности, это касается усиления противоракетной обороны и обычных вооруженных сил.
Ранее генсек НАТО возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию, призвав Москву воспользоваться «последним шансом» для спасения договора. С аналогичным призывом выступил Евросоюз.
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