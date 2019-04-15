НАТО даст скоординированный ответ, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Вопрос — что мы будем делать, если они не вернуться к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный», — сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности, передает Информационное Сопротивление.

Столтенберг отметил, что у НАТО есть ряд вариантов ответа. В частности, это касается усиления противоракетной обороны и обычных вооруженных сил.

Ранее генсек НАТО возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию, призвав Москву воспользоваться «последним шансом» для спасения договора. С аналогичным призывом выступил Евросоюз.