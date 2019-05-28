Сотрудники столовой заразили детей в лагере «Лучистый» норовирусной инфекцией

21:49 18.07.2019   Крым

В результате проверки ДОЛ «Лучистый» в. Заозерное (г. Евпатория, временно оккупированная территория АР Крым), в котором были госпитализированы 57 человек с отравлением, выявлена норовирусная инфекция у сотрудников столовой.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого Роспотребнадзора оккупированного Крыма, передает Флот 2017.

«В ходе проведения комплекса лабораторных обследований декретированных лиц и объектов окружающей среды с целью определения источника инфекции, факторов передачи и причин, повлекших формирование очага, по результатам лабораторных исследований установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой», - говорится в сообщении.

К работе на пищеблоке привлечен дополнительный персонал, а все работники были направлены на консультации и лечение.

Напомним, в инфекционном отделении Евпаторийской городской больнице находятся 57 человек: 52 ребенка и 5 вожатых. Больные с жалобами на рвоту и диарею стали поступать в медучреждение с вечера понедельника.  

 



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