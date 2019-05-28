Всеукраїнська прем’єра та вихід на широкі екрани фільму «Черкаси» відбудуться 27 лютого 2020 року
|20:42 18.07.2019
|Крым
Всеукраїнська прем’єра та вихід на широкі екрани фільму Тимура Ященко «Черкаси» відбудуться 27 лютого 2020 року.
Про це повідомляє ДержКіно України, передає mil.in.ua.
Ця дата вибрана командою стрічки не випадково – саме в цей час у 2014 році розпочалася анексія Криму.
До цього режисерську версію фільму з назвою «U 311: Черкаси» покажуть у національній конкурсній програмі 10-го Odesa International Film Festival.
«Фільм «Черкаси», безумовно, є одним із найочікуваніших в українському кінопрокаті. А зважаючи на те, що прем’єра картини запланована аж на лютий, думаю, стрічка буде виходити на широкі екрани ще й з багажем фестивальних нагород», – прокоментував голова Держкіно Пилип Іллєнко.
Кінокартину «U 311: Черкаси» знято на основі реальних подій, які відбувались на півострові та акваторії Чорного моря. В ньому йдеться про екіпаж тральщика «Черкаси», який попри численні погрози, ультиматуми і зрештою відкриту агресію та напад, до останнього тримався і не здавався російським загарбникам.
Фільм створено компанією MKK film service за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
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