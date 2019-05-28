Всеукраїнська прем’єра та вихід на широкі екрани фільму Тимура Ященко «Черкаси» відбудуться 27 лютого 2020 року.

Про це повідомляє ДержКіно України, передає mil.in.ua.

Ця дата вибрана командою стрічки не випадково – саме в цей час у 2014 році розпочалася анексія Криму.

До цього режисерську версію фільму з назвою «U 311: Черкаси» покажуть у національній конкурсній програмі 10-го Odesa International Film Festival.

«Фільм «Черкаси», безумовно, є одним із найочікуваніших в українському кінопрокаті. А зважаючи на те, що прем’єра картини запланована аж на лютий, думаю, стрічка буде виходити на широкі екрани ще й з багажем фестивальних нагород», – прокоментував голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Кінокартину «U 311: Черкаси» знято на основі реальних подій, які відбувались на півострові та акваторії Чорного моря. В ньому йдеться про екіпаж тральщика «Черкаси», який попри численні погрози, ультиматуми і зрештою відкриту агресію та напад, до останнього тримався і не здавався російським загарбникам.

Фільм створено компанією MKK film service за підтримки Державного агентства України з питань кіно.