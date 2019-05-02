Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не встановив жодного порушення Конвенції з прав людини в справі грузинського опозиційного телеканалу «Руставі-2».

Як пише Jam-News, це означає, що телеканал ймовірно більше не буде належати нинішнім власникам і перейде до свого старого власника, бізнесмена Кібара Халваші, лояльного до нинішньої грузинської влади, передає Громадське.

У 2012 році після зміни влади почалася тяганина між власниками «Руставі-2»: за телеканал борються його засновники і перші власники Давид Двалі і Джарджі Акімідзе, а також Кібар Халваші, який володів телеканалом в 2004-2006 роках.

Халваші стверджує, що змушений був поступитися телекомпанією під тиском влади за президентства Саакашвілі і тепер просить повернути йому частку.

Верховний суд Грузії ухвалив, що Халваші дійсно примусили продати його акції, і тепер угода про продаж телекомпанії має бути розірвана.

Однак постанова Верховного суду так і не набула чинності, оскільки 3 березня 2017 року Європейський суд з прав людини безпрецедентно швидко розглянув клопотання нинішніх власників і вирішив призупинити виконання рішення Верховного суду Грузії.

Сьогодні ж ЄСПЛ вирішив, що рішення Верховного суду щодо Халваші не порушує права телеканалу, зокрема, і права на справедливий суд.

Нинішній директор телекомпанії Ніка Гварамія назвав рішення ЄСПЛ «шокуючим». Він заявив, що телекомпанія збирається оскаржити рішення суду. Телекомпанія може оскаржити це рішення у Великій палаті ЄСПЛ протягом трьох місяців.

Телеканалу «Руставі-2» 25 років. За інформацією неурядової організації «Міжнародна прозорість - Грузія», в період з 2004-го по 2012 роки телекомпанія двадцять разів змінювала власника.

Під час «революції троянд» «Руставі-2» відкрито підтримував опозицію, а пізніше виявився під контролем режиму, який сформувався після революції.

У 2012 році, після зміни влади в Грузії, всі великі телеканали перебудувалися на користь правлячої партії «Грузинської мрії». Єдиний великий канал, що віщає на всю країну, який залишився під впливом опозиції, зокрема експрезидента Саакашвілі, це «Руставі 2».