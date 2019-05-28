Строители Керченского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Об этом Крым Информу сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)», – сообщили в инфоцентре.

Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

Протяженность железной дороги через Керченский пролив составляет 19 км – это два железнодорожных пути встречных направлений. 14 июля 2019 года строители завершили укладку рельсов первого из них, по которому поезда будут ходить с полуострова на материк. Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь» – состоялась под арками Керченского моста.

Строителям Керченского моста в ближайшее время предстоит провести балластировку щебнем и выправку каждого пути. Далее начнется установка железнодорожной автоматики – устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года – перед началом эксплуатации моста – будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Кроме того, продолжается монтаж шумозащитных экранов. Эта работа идет на участках железной дороги, примыкающих к берегам: 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи. По всей длине моста устанавливаются стойки освещения со светодиодными светильниками. Главный участок – фарватерный – оснащается архитектурной подсветкой: он будет «раскрашен» в цвета триколора после запуска железной дороги.

Параллельно выполняется строительство зданий для эксплуатации железнодорожной части моста. Суммарно на объекте в две смены работает почти 5 тысяч инженеров и рабочих.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключенного контракта составляет 222,5 млрд рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 млрд рублей.