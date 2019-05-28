Кремлі відреагував на заклик Зеленського звільнити моряків: спочатку Вишинський

19:17 18.07.2019   Крым

У Кремлі вважають, що першим кроком для початку нормалізації відносин Москви і Києва могло б стати повернення до Росії керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, затриманих у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки, повідомляє ТАСС, передає Укрінформ.

"Звичайно ж, повернення Вишинського могло б бути прекрасним першим кроком. У цілому, будь-які кроки щодо звільнення людей будуть тільки вітатися", - заявив Пєсков.

Як повідомлялося раніше, суд на прохання сторони обвинувачення переніс на 19 липня розгляд обвинувального акта щодо керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду виніс постанову про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

Вишинського заарештували без права внесення застави і оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі звинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський на засіданні суду заявив, що виходить із українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна за захистом.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.



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