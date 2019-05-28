Безсмертний пояснив, чому у Мінську не говорять про звільнення моряків

18:50 18.07.2019   Крым

Звільнення полонених Росією 24 українських моряків знаходиться поза межами мінських перемовин, по них Російська Федерація має виконати рішення Міжнародного трибуналу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується моряків - вони знаходяться за рамками цього (мінського - ред.) процесу. По них є рішення Міжнародного трибуналу, по них є діалог між президентом Зеленським і президентом Путіним, і українська сторона наполягає на безумовному виконанні цього судового рішення", - сказав він.

Водночас Безсмертний закликав не "анонсувати" будь-які дати звільнення, зважаючи на всю складність цього процесу.

"Я дуже прошу вас усіх: давайте знімемо рожеві окуляри і перестанемо анонсувати звільнення через день, через два тощо. Це не просто важкий процес, це важкучий процес", - підкреслив він.



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