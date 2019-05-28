Россияне уничтожили исторический памятник Гаспры - дворец графини Паниной.

Это здание россияне передали так называемой таможне, сообщает крымское СМИ "Примечания", которое подконтрольно оккупантам, передает Gazeta.ua.

Старейший дворец Крыму в плачевном состоянии - разбитые окна, разрисованные вандалами и подростками из россии стены

Дворец построен 1836 года и является самым старым зданием полуострова. До оккупации принадлежал к профсоюзному санаторию матери и ребенка Ясная Поляна.

Сейчас в здании выбиты окна и двери, сыплется потолок.

Старейший дворец Крыму в плачевном состоянии - разбитые окна, разрисованные вандалами и подростками из россии стены

Местные жители говорят, что уничтожена оранжерея.