Плевок в душу: россияне сокрушили старейший дворец в Крыму
|18:15 18.07.2019
|Гаспра
Россияне уничтожили исторический памятник Гаспры - дворец графини Паниной.
Это здание россияне передали так называемой таможне, сообщает крымское СМИ "Примечания", которое подконтрольно оккупантам, передает Gazeta.ua.
Старейший дворец Крыму в плачевном состоянии - разбитые окна, разрисованные вандалами и подростками из россии стены
Дворец построен 1836 года и является самым старым зданием полуострова. До оккупации принадлежал к профсоюзному санаторию матери и ребенка Ясная Поляна.
Сейчас в здании выбиты окна и двери, сыплется потолок.
Старейший дворец Крыму в плачевном состоянии - разбитые окна, разрисованные вандалами и подростками из россии стены
Местные жители говорят, что уничтожена оранжерея.
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