"Госгидрография" требует изъять из международного оборота российские карты украинских территориальных вод

17:31 18.07.2019   Украина

Они создают угрозу мореплаванию в Черном и Азовском морях, а также нарушают коммерческие интересы Украины в части сбыта карт на мировом рынке.

Государственное учреждение "Госгидрография" обратилось в посольства Великобритании и Норвегии, а также к Международной гидрографической организации с требованием помочь в изъятии российских карт на украинские воды из международного оборота.

Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ЦТС.

"Российская Федерация незаконно реализует морские навигационные карты на территории Украины, создавая угрозу мореплавания в Черном и Азовском морях. Кроме того, страна-агрессор продает эти карты через компании Великобритании и Норвегии", - говорится в сообщении.

"Госгидрография" отмечает, что выпускает и продает полную коллекцию карт в зоне своей юрисдикции, а указанное перекрытие может привести к техническим ошибкам в навигационном оборудовании судов и нести опасность жизни моряков.

"Россия в течение последних лет, пренебрегая всеми международными нормами и требованиями, производит и распространяет навигационные карты в зону юрисдикции Украины в Черном и Азовском морях, создавая огромную опасность судоходства в регионе. По непонятным причинам прежнее руководство учреждения замалчивало эту ситуацию, но такое бездействие может стоить Украине и миру человеческих жизней. Мы доложили о ситуации главе Морской администрации Дмитрию Петренко и, заручившись его поддержкой, хотим заставить РФ прекратить свои незаконные действия. Этому также будут способствовать иностранные коллеги и профессионализм наших юристов. Ведь эта проблема касается не только "Госгидрографии", она нарушает национальные интересы Украины", - заявил начальник "Госгидрографии" Александр Щипцов.



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