Прем'єрка Молдови оцінила, наскільки реальне об'єднання з Румунією
|17:55 18.07.2019
|Молдова
Рішення щодо об'єднання з Румунією може бути ухвалене виключно всім населенням Молдови шляхом референдуму, однак наразі про це не йдеться.
Про це заявила прем'єр-міністр Молдови Майя Санду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
За словами Санду, значна частина мешканців Молдови - за опитуваннями, близько 25% і навіть більше - виступає за возз'єднання з Румунією і навіть вимагає цього. Є й партії, що діють в цьому напрямку, запевняючи, що тільки об'єднання з Румунією може кардинальним чином поліпшити ситуацію в Молдові.
"Але ми розуміємо, що ухвалювати рішення щодо цього повинні не політичні партії, а все населення країни шляхом референдуму", - сказала вона.
Президент Молдови Ігор Додон раніше заявляв, що об’єднання з Румунією призведе до громадянської війни в Молдові.
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