США реализовали свои обещания и наказали Турцию за покупку российских ЗРК С-400. Вашингтон официально информировали Турцию о запрете на экспорт в эту страну истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Об этом пишут Информационное Сопротивление.

«F-35 не могут сосуществовать с российской системой сбора разведывательных данных, которая может быть использована для выявления его возможностей», – говорится в заявлении Белого дома.

Пентагон обеспокоен тем, что радары комплексов С-400 могут быть приспособлены для поиска уязвимости в системах маскировки самолетов-невидимок F-35, оказавшихся на вооружении Турции.

Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что данное решение США «несовместимо с духом (Североатлантического) союза и не имеет законного обоснования».

На днях в Турцию были доставлены первые установки С-400, несмотря на соответствующие предупреждения, впервые сделанные своему союзнику по НАТО Соединенными Штатами несколько месяцев назад. Вашингтон пытался убедить Анкару закупить американские противовоздушные системы Patriot, но сделка не состоялась в силу разных причин.

Покупка Турцией российского военного оборудования может повлечь американские санкции в рамках закона «О противодействии российской агрессии путем санкций», предусматривающего штрафы против тех, кто сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом. Президент Турции Реджеп Эрдоган предположил, что президент США может воздержаться от введения таких санкций. Сам Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях, заданный ему днем раньше.

Следующим шагом будет исключение турецких предприятий из числа производителей компонентов для F-35. Этот процесс должен завершиться к марту будущего года. По оценкам Пентагона, потери турецких фирм могут достичь 9 миллиардов долларов.