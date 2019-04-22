США изящно наказали Турцию: чем поплатился Эрдоган за покупку российских ЗРК

18:55 18.07.2019   Турция

США реализовали свои обещания и наказали Турцию за покупку российских ЗРК С-400. Вашингтон официально информировали Турцию о запрете на экспорт в эту страну истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Об этом пишут Информационное Сопротивление.

«F-35 не могут сосуществовать с российской системой сбора разведывательных данных, которая может быть использована для выявления его возможностей», – говорится в заявлении Белого дома.

Пентагон обеспокоен тем, что радары комплексов С-400 могут быть приспособлены для поиска уязвимости в системах маскировки самолетов-невидимок F-35, оказавшихся на вооружении Турции.

Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что данное решение США «несовместимо с духом (Североатлантического) союза и не имеет законного обоснования».

На днях в Турцию были доставлены первые установки С-400, несмотря на соответствующие предупреждения, впервые сделанные своему союзнику по НАТО Соединенными Штатами несколько месяцев назад. Вашингтон пытался убедить Анкару закупить американские противовоздушные системы Patriot, но сделка не состоялась в силу разных причин.

Покупка Турцией российского военного оборудования может повлечь американские санкции в рамках закона «О противодействии российской агрессии путем санкций», предусматривающего штрафы против тех, кто сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом. Президент Турции Реджеп Эрдоган предположил, что президент США может воздержаться от введения таких санкций. Сам Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях, заданный ему днем раньше.

Следующим шагом будет исключение турецких предприятий из числа производителей компонентов для F-35. Этот процесс должен завершиться к марту будущего года. По оценкам Пентагона, потери турецких фирм могут достичь 9 миллиардов долларов.



Ще на цю тему:

13:13 11.07.2019
До Туреччини прибув новий посол США
13:56 04.07.2019
Ердоган назвав "грабунком" можливу відмову США поставити до Туреччини F-35
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
15:41 02.05.2019
Дональд Трамп планирует посетить Турцию
09:41 02.05.2019
Купівля Туреччиною С-400 виключає участь Анкари в програмі F-35 - Пентагон
19:41 22.04.2019
Анкара погрожує Вашингтону закупити російські літаки, якщо їй не будуть постачати F-35
19:41 09.04.2019
Путін та Ердоган обговорили збройний контракт, який у США назвали загрозою членству Туреччини у НАТО
09:21 29.03.2019
Ердоган звинуватив США у фінансовому тиску на Туреччину
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
09:41 07.03.2019
Президент Туреччини відреагував на рішення США позбавити країну торгових пільг
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:46 18.07.2019
Армія та поліція Болгарії допоможуть у боротьбі з африканською чумою свиней
17:20 17.07.2019
У Болгарії затримали підозрюваного у хакерській атаці
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
Всі новини країни
Греция Греция
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:59 18.07.2019
Головний опозиційний телеканал Грузії може стати провладним
16:53 18.07.2019
Россия остается главной экономической и политической угрозой для Грузии - опрос IRI
12:40 17.07.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили плановые боевые стрельбы
11:00 17.07.2019
У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:55 18.07.2019
Прем'єрка Молдови оцінила, наскільки реальне об'єднання з Румунією
18:20 17.07.2019
Молдова домовляється про можливу оренду СПГ України
14:00 17.07.2019
Додон: Молдова не будет торопиться подавать заявку на вступление в Евросоюз
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
Всі новини країни
Россия Россия
12:44 18.07.2019
Лавров вважає політизованою позицію Данії щодо "Північного потоку-2"
10:43 18.07.2019
США змінили главу делегації на "ракетних" переговорах з РФ
09:00 18.07.2019
ЮВО: Летчики Су-25СМ3 на Кубани провели учебный воздушный бой на предельно низких высотах
07:45 18.07.2019
ЮВО: Артиллеристы учатся применять новые способы огневого поражения противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:48 18.07.2019
Эксминистр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
Всі новини країни
Турция Турция
18:55 18.07.2019
США изящно наказали Турцию: чем поплатился Эрдоган за покупку российских ЗРК
13:45 18.07.2019
Генсек НАТО прокоментував виключення Туреччини з програми винищувачів F-35
11:43 18.07.2019
США виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російських С-400
08:20 18.07.2019
Турецький дипломат загинув в результаті нападу в Іраку
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 18.07.2019
Балуху в колонію вдалося передати лише окуляри, незалежних медиків не пускають – адвокат
19:36 18.07.2019
Оккупанты завершили укладку рельсов на Керченском мосту
19:17 18.07.2019
Кремлі відреагував на заклик Зеленського звільнити моряків: спочатку Вишинський
18:50 18.07.2019
Безсмертний пояснив, чому у Мінську не говорять про звільнення моряків
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд