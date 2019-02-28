Россия остается главной экономической и политической угрозой для Грузии - опрос IRI
|16:53 18.07.2019
|Грузия
Телекомпания «Рустави 2» раздобыла результаты последних исследований международного Республиканского института, которые IRI еще не обнародовал.
На вопрос, какая страна является главной экономической угрозой для Грузии, 57% назвали - Россию, сообщает Грузия Online.
В то же время 79% респондентов считает, что Россия является для Грузии громадной политической угрозой.
Исследование было проведено до 20 июня, еще до введения российских санкций на авиасообщение между странами. В рамках исследования были опрошены 1500 респондентов.
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