Телекомпания «Рустави 2» раздобыла результаты последних исследований международного Республиканского института, которые IRI еще не обнародовал.



На вопрос, какая страна является главной экономической угрозой для Грузии, 57% назвали - Россию, сообщает Грузия Online.



В то же время 79% респондентов считает, что Россия является для Грузии громадной политической угрозой.



Исследование было проведено до 20 июня, еще до введения российских санкций на авиасообщение между странами. В рамках исследования были опрошены 1500 респондентов.