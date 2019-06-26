В Бердянскому морском порту ликвидируют последствия загрязнения нефтепродуктами акватории площадью 100 квадратных метров.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

Согласно сообщению, в среду в администрацию порта поступило сообщение от агента об аварийном разливе нефтепродуктов у причала №2. Источником загрязнения стало судно Iskander (флаг — Тунис).

Вокруг судна установили боновые ограждения, о ситуации уведомили Государственную морскую администрацию, Государственную Азовскую морскую экологическую инспекцию и все соответствующие организации.

Лаборатория Государственной Азовской морской экоинспекции отобрала пробы морской воды, на ликвидацию разлива было направлено судно МНМС-69 с сорбентом «Еконадин». В настоящее время загрязнение локализовано. Площадь загрязнения составляет около 100 квадратных метров. Причиной разлива стало повреждение танка на теплоходе Iskander.

«Наше предприятие понимает свою ответственность за экологическое состояние моря, тем более — в разгар курортного сезона (…) Пока никакой угрозы нет, наши специалисты продолжают работу. Делом занимаются соответствующие структуры», — отметил начальник администрации порта Александр Барчан.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.

В порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 1,3% против 1,8% в 2017 году.