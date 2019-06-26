В Бердянском порту ликвидируют аварийный разлив нефтепродуктов

14:05 18.07.2019   Украина

В Бердянскому морском порту ликвидируют последствия загрязнения нефтепродуктами акватории площадью 100 квадратных метров.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

Согласно сообщению, в среду в администрацию порта поступило сообщение от агента об аварийном разливе нефтепродуктов у причала №2. Источником загрязнения стало судно Iskander (флаг — Тунис).

Вокруг судна установили боновые ограждения, о ситуации уведомили Государственную морскую администрацию, Государственную Азовскую морскую экологическую инспекцию и все соответствующие организации.

Лаборатория Государственной Азовской морской экоинспекции отобрала пробы морской воды, на ликвидацию разлива было направлено судно МНМС-69 с сорбентом «Еконадин». В настоящее время загрязнение локализовано. Площадь загрязнения составляет около 100 квадратных метров. Причиной разлива стало повреждение танка на теплоходе Iskander.

«Наше предприятие понимает свою ответственность за экологическое состояние моря, тем более — в разгар курортного сезона (…) Пока никакой угрозы нет, наши специалисты продолжают работу. Делом занимаются соответствующие структуры», — отметил начальник администрации порта Александр Барчан.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.

В порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 1,3% против 1,8% в 2017 году.



Ще на цю тему:

10:00 17.07.2019
У першому півріччі морпорти збільшили контейнерооборот на 18,4%
12:12 15.07.2019
Грузооборот морпортов Украины за 6 месяцев 2019 года вырос на 13,2% - до 72,21 млн тонн
18:40 03.07.2019
У червні держстивідор Ізмаїльского порту досягнув вантажообігу 358 тисяч тонн
14:14 03.07.2019
Smart Maritime Group инвестирует миллион долларов в модернизацию Херсонской верфи
19:00 02.07.2019
З липня 2018 по червень 2019 термінал у Маріуполі перевантажив понад 440 тисяч тонн агропродукції
18:40 02.07.2019
У червні держстивідор Херсонського порту обробив 108,6 тис. тонн вантажів
14:10 02.07.2019
Морські порти у 2018 році згенерували 2% ВВП України
14:40 01.07.2019
Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» розпочала перевалку зерна врожаю 2019 року
18:00 26.06.2019
ТІС забезпечив половину вантажоперевалки порту «Південний»
18:10 18.06.2019
У січні-травні морпорти збільшили контейнерооборот на 18,4%
15:46 13.06.2019
У січні-травні морпорти збільшили вантажообіг на 13%
18:01 05.06.2019
Контейнерооборот у портах з початку 2019 року перевищив 5 млн тонн
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:46 18.07.2019
Армія та поліція Болгарії допоможуть у боротьбі з африканською чумою свиней
17:20 17.07.2019
У Болгарії затримали підозрюваного у хакерській атаці
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
Всі новини країни
Греция Греция
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 17.07.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили плановые боевые стрельбы
11:00 17.07.2019
У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:20 17.07.2019
Молдова домовляється про можливу оренду СПГ України
14:00 17.07.2019
Додон: Молдова не будет торопиться подавать заявку на вступление в Евросоюз
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
Всі новини країни
Россия Россия
12:44 18.07.2019
Лавров вважає політизованою позицію Данії щодо "Північного потоку-2"
10:43 18.07.2019
США змінили главу делегації на "ракетних" переговорах з РФ
09:00 18.07.2019
ЮВО: Летчики Су-25СМ3 на Кубани провели учебный воздушный бой на предельно низких высотах
07:45 18.07.2019
ЮВО: Артиллеристы учатся применять новые способы огневого поражения противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:48 18.07.2019
Эксминистр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 18.07.2019
Генсек НАТО прокоментував виключення Туреччини з програми винищувачів F-35
11:43 18.07.2019
США виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російських С-400
08:20 18.07.2019
Турецький дипломат загинув в результаті нападу в Іраку
10:20 17.07.2019
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер из ОАЭ
Всі новини країни
Украина Украина
16:32 18.07.2019
В Минске договорились об обмене пленными по схеме 208 на 69 — Бессмертный
16:12 18.07.2019
Единственное, что сейчас отделяет наших моряков от свободы – это отсутствие политической воли, – Полозов
15:27 18.07.2019
В окупованому Криму через отруєння у таборі госпіталізовано 49 дітей з Татарстану
15:06 18.07.2019
Вскоре начнется пятый раунд оценки ГРЕКО относительно Украины
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд