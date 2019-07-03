В Минске договорились об обмене пленными по схеме 208 на 69 — Бессмертный
|16:32 18.07.2019
|Украина
На переговорах в Минске стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69, то есть Украина отдаст 208 осужденных и получит 69 граждан, которых незаконно удерживают на оккупированном Донбассе. Это не касается политзаключенных и военнопленных, содержащихся в России и аннексированном Крыму.
Об этом заявил Роман Бессмертный — представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, передает Громадское.
«Самое важное: достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69», — заявил Бессмертный.
Он отметил, что украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число.
«Это было поддержано даже представителями из «ОРДО» и «ОРЛО». Но тут возразил Кремль, представители Москвы. Поэтому в конце концов договорились проводить процедуру правовой очистки», — добавил представитель Украины.
По его словам, к этим 208 и 69 людям относятся лица «с разной категорией правовой очистки».
«В каком-то случае это будет несколько дней, в каком-то — несколько месяцев, но эта процедура запущена», — подытожил Бессмертный.
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