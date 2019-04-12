Эксминистр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО

15:48 18.07.2019   Румыния

Колишній міністр закордонних справ Румунії Мірча Джоане призначений заступником Генерального секретаря НАТО.

Про це йдеться в офіційному комюніке Альянсу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Радий повідомити про призначення Мірчі Джоане заступником Генерального секретаря НАТО. Він є переконаним прихильником зміцнення трансатлантичних зв'язків, має досвід державної та дипломатичної діяльності», - зазначив з цього приводу Генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Зазначається також, що це перший громадянин Румунії, призначений на таку високу посаду в структурі міжнародної організації.

Джоане займе місце Роуз Гетемюллер, яка працювала на цій посаді з 2016 року. Він був одним з керівників Соціал-демократичної партії Румунії. У 2009 році балотувався на посаду президента, однак за результатами голосування він програв боротьбу за президентське крісло (з невеликим відривом) експрезиденту Траяну Бесеску. Був міністром закордонних справ Румунії.



Ще на цю тему:

10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
10:58 31.08.2018
Канадские истребители начинают патрулирование в небе Румынии и на черноморском побережье
13:59 03.01.2018
Канада выводит своих военных из Румынии
10:11 09.10.2017
МИД Румынии призвал НАТО обеспечить безопасность стран-членов альянса в Черном море
13:11 26.05.2017
Войска НАТО будут оставаться на восточном фланге по меньшей мере до 2022 года
10:28 16.05.2017
НАТО усиливает разведывательную группировку на востоке Европы / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:46 18.07.2019
Армія та поліція Болгарії допоможуть у боротьбі з африканською чумою свиней
17:20 17.07.2019
У Болгарії затримали підозрюваного у хакерській атаці
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
Всі новини країни
Греция Греция
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 17.07.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили плановые боевые стрельбы
11:00 17.07.2019
У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:20 17.07.2019
Молдова домовляється про можливу оренду СПГ України
14:00 17.07.2019
Додон: Молдова не будет торопиться подавать заявку на вступление в Евросоюз
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
Всі новини країни
Россия Россия
12:44 18.07.2019
Лавров вважає політизованою позицію Данії щодо "Північного потоку-2"
10:43 18.07.2019
США змінили главу делегації на "ракетних" переговорах з РФ
09:00 18.07.2019
ЮВО: Летчики Су-25СМ3 на Кубани провели учебный воздушный бой на предельно низких высотах
07:45 18.07.2019
ЮВО: Артиллеристы учатся применять новые способы огневого поражения противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:48 18.07.2019
Эксминистр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 18.07.2019
Генсек НАТО прокоментував виключення Туреччини з програми винищувачів F-35
11:43 18.07.2019
США виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російських С-400
08:20 18.07.2019
Турецький дипломат загинув в результаті нападу в Іраку
10:20 17.07.2019
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер из ОАЭ
Всі новини країни
Украина Украина
16:32 18.07.2019
В Минске договорились об обмене пленными по схеме 208 на 69 — Бессмертный
16:12 18.07.2019
Единственное, что сейчас отделяет наших моряков от свободы – это отсутствие политической воли, – Полозов
15:27 18.07.2019
В окупованому Криму через отруєння у таборі госпіталізовано 49 дітей з Татарстану
15:06 18.07.2019
Вскоре начнется пятый раунд оценки ГРЕКО относительно Украины
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд