Эксминистр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
|15:48 18.07.2019
|Румыния
Колишній міністр закордонних справ Румунії Мірча Джоане призначений заступником Генерального секретаря НАТО.
Про це йдеться в офіційному комюніке Альянсу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Радий повідомити про призначення Мірчі Джоане заступником Генерального секретаря НАТО. Він є переконаним прихильником зміцнення трансатлантичних зв'язків, має досвід державної та дипломатичної діяльності», - зазначив з цього приводу Генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Зазначається також, що це перший громадянин Румунії, призначений на таку високу посаду в структурі міжнародної організації.
Джоане займе місце Роуз Гетемюллер, яка працювала на цій посаді з 2016 року. Він був одним з керівників Соціал-демократичної партії Румунії. У 2009 році балотувався на посаду президента, однак за результатами голосування він програв боротьбу за президентське крісло (з невеликим відривом) експрезиденту Траяну Бесеску. Був міністром закордонних справ Румунії.
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