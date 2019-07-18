Украинских пленных моряков могут отпустить в любой день. Для этого нужна политическая воля со стороны России и Украины.

Об этом в прямом эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил адвокат пленных моряков, Николай Полозов.

«Предыдущее продление срока за решеткой суд продлил на три месяца. Если бы судебное заседание в эти дни не произошло, то в следующее воскресенье российские правоохранители должны были бы освободить российских моряков из-под стражи. Но учитывая факт, что российская власть хочет контролировать процесс освобождения украинских моряков, в том числе, в рамках договоренностей между Путиным и Зеленским, конечно, удобнее, когда моряки находятся под стражей. Тем более, что освободить их можно за один день, для этого требуется постановление следователя. Судебное заседание проводить не надо, поэтому с технической точки зрения никаких дополнительных препятствий для освобождения нет. Однако есть политические договоренности. Единственное, что сейчас отделяет наших моряков от свободы – это отсутствие политической воли России и Украины», – говорит Николай Полозов.

Адвокат пленных моряков говорит, что фактически нет оснований держать ребят под стражей.

«Речь идет о выполнении решения трибунала ООН. Об этом было указано и в ноте российского МИДА, которую 25-го июня Россия направила в Украину и международный трибунал. Фактически, у России есть все основания, чтобы отпустить моряков. Это написано в решении Международного трибунала, но он не обязывает прекращать уголовные дела против украинских пленников. Поэтому Россия просит предоставить письменные гарантии», – объясняет Полозов.

Предоставить такие гарантии готова украинский омбудсмен, Людмила Денисова. Она заявила, что готова выступить поручителем за всех 24-х моряков.

«Посмотрим, как на это отреагирует российская власть. С точки зрения российского законодательства, такой вариант приемлем. И по моему мнению, это может быть один из реальных вариантов освобождения моряков», – уверен Полозов..

Однако, кроме пленных солдат, в российских тюрьмах находятся еще сотни украинских заключенных. Их права никто не защищает, потому что они не внесены в официальные списки.

«Этих людей преследуют по политическим мотивам. Если говорить об украинцах в российских тюрьмах, то речь идет о тысячах людей. Некоторые из них – это обычные преступники, и их судьба решится в рамках действующих договоренностей. Речь идет о людях, которых Россия на протяжении 3-х лет не хотела возвращать в Украину. Омбудсмены работают над этим вопросом: составляют список, верифицируют их данные, и соответственно будут разрабатывать схемы для их освобождения. У каждого осужденного ситуация разная. Кто-то уже осужден, а кто-то находится под следствием. И тут к каждому случаю надо подходить индивидуально», – говорит Николай Полозов, адвокат осужденных украинских моряков.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы завершил рассмотрение ходатайств СУ ФСБ РФ о продлении сроков содержания под стражей военнопленных украинских моряков. Всем 24 военнопленным продлены сроки содержания под стражей на три месяца. Во всех заседаниях судьи отказались приобщать приказ Международного трибунала ООН по морскому праву.