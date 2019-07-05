В окупованому Криму через отруєння у таборі госпіталізовано 49 дітей з Татарстану

15:27 18.07.2019   Крым

В окупованому Криму було госпіталізовано 54 осіб з них 49 дітей, які відпочивали у дитячому таборі міста Євпаторія “Променистий”.

Про це УНН повідомляє з посиланням на окупаційну владу головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по окупованому Криму.

“За даними слідства, в період з 15 до 17 липня 2019 року в ГБУЗ РК „Євпаторійська міська лікарня“ доставлені 54 осіб з них 49 дітей та 5 вожатих, (які відпочивали в дитячому таборі міста Євпаторія —ред.), стан госпіталізованих оцінюється як середньої тяжкості, загрози для життя немає”, — йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.

Також, окупаційними слідчими органами Слідчого комітету РФ по окупованому Криму порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров’я споживачів), ч.1 ст.236 КК РФ (порушення санітарно епідеміологічних правил).

Окрім цього, окупаційна прокуратура проводить перевірку в дитячому оздоровчому таборі “Променистий”.

“Перевірці підлягає дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до влаштування, утримання та організації роботи стаціонарних організацій відпочинку та оздоровлення дітей, в тому числі в частині організації харчування. Хід перевірки перебуває на особистому контролі прокурора (окупованого —ред) Криму Олега Камшілова”, — зазначається в повідомленні.

У свою чергу, на сайті міністерства у справах молоді Республіки Татарстан зазначається, що всі 54 постраждалих є громадянами відповідної республіки.

"За підсумками перевірки буде прийнято рішення про подальші заходи, не виключається можливість повернення дітей з табору в Татарстан", - йдеться у повідомленні.



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