Вскоре начнется пятый раунд оценки ГРЕКО относительно Украины

15:06 18.07.2019   Украина

Вскоре начнется пятый раунд оценки Группой государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) в отношении Украины.

Об этом заявил глава делегации Украины в группе государств Совета Европы против коррупции Михаил Буроменский во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передает корреспондент УНН.

"Уже вскоре может начаться пятый раунд оценки ГРЕКО в отношении Украины. Определенные страны уже начали этот процесс у себя. И здесь надо действовать достаточно активно", - отметил он.

По его словам, в частности речь идет о предотвращении коррупции в полиции, а также предотвращении коррупции среди высших должностных лиц государства.

При этом он добавил, что в этих сферах надо будет также провести работу по приведению к стандартам ГРЕКО.



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