Звільнення моряків: Європарламент закликав Росію негайно повернути українських бранців
|13:25 18.07.2019
|Крым
Європейський парламент ухвалив резолюцію про ситуацію з українськими політичними в'язнями в Росії і місцевими екологічними активістами та закликав Росію негайно та безумовно звільнити бранців. "За" документ проголосували 458 депутатів, а "проти" - 80.
Це перша резолюція щодо українських бранців, схвалена Європейським парламентом нового скликання, передає ВВС.
"Закликаємо владу Росії безумовно звільнити без жодних затримок всіх незаконно і свавільно затриманих українських громадян, як в Росії так і на тимчасово окупованих територіях України, включно з кримськими татарами, яких затримали 10 липня 2019 року на Червоній площі, затриманих з політичних мотивів громадян України та 24 моряків українських суден", - йдеться у резолюції.
У документі депутати Європарламенту нагадали, що міжнародний трибунал з питань морського права ще 25 травня зобов'язав Росію звільнити захоплених у Керченській протоці моряків та повернути затримані судна.
У ЄС зазначили, що 25 листопада Росія військовою силою захопила українських моряків і з того часу незаконно утримує.
Окремо у резолюції нагадали, що "підтримувані Росією сепаратисти" утримують щонайменше 130 українських в'язнів на Донбасі, включно з 25 військовими.
У резолюції перелічені всі українські політичні в'язні в Росії, а на першому місці вказаний Олег Сенцов.
Натомість Європарламент не підтримав поправку, в якій висловлювався жаль з приводу повернення делегації Росії до ПАРЄ.
На засіданні Європарламенту були присутні представники України: колишній президент Петро Порошенко, віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та перший віцеспікер парламенту Ірина Геращенко.
Згідно з рішенням трибуналу, Росія мала звільнити українських моряків до 25 червня, проте не зробила цього.
Останніми тижнями в Україні говорять про можливі домовленості з Росією про повернення додому принаймні частини моряків. Про те, що арештовані моряки можуть повернутись додому, нещодавно заявив і президент України Володимир Зеленський.
Проте вчора російський суд арештував моряків ще на три місяці.
Також президент Зеленський в останній заяві розповів, що домовляється з Росією про обмін заручників у форматі "всіх на всіх".
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