Генсек НАТО прокоментував виключення Туреччини з програми винищувачів F-35

13:45 18.07.2019   Турция

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг  високо оцінив роль Туреччини в альянсі через кілька годин після того, як США офіційно ініціювали процес її виключення з програми винищувачів F-35.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Столтенберг висловив стурбованість через виключення Туреччини.

"Я стурбований наслідками цього рішення, тому що це означає, що Туреччина не буде частиною програми F-35", - сказав він.

"Це не добре; це погано для всіх нас", - додав генсек.

США оголосили, що усувають Туреччину з програми винищувачів  F-35 через купівлю Анкарою російської системи С-400.

Анкара закликала Вашингтон змінити своє рішення, яке, за її словами, завдасть непоправної шкоди відносинам між двома країнами.

"Внесок Туреччини в НАТО набагато глибший і набагато ширший, ніж F-35. Це важливо",- заявив Столтенберг, додавши, що міжнародна коаліція в Сирії з могла перемогти "Ісламську державу" через внесок Туреччини.

"Ми використовували бази, інфраструктуру, і Туреччина зіграла ключову роль в цій боротьбі", - сказав він.

Генсек також заявив, що жоден інший член НАТО не піднімав питання про виключення Туреччини з програми F-35, "тому що всі ми бачимо, що залежимо один від одного".

Столтенберг підтвердив, що С-400 не може стати частиною загальної протиракетної оборони НАТО, але у Туреччині є літаки і радари, які залишаться частиною системи.



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