Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що має намір підняти на переговорах з російським колегою Сергієм Лавровим питання про необхідність звільнення 24 українських моряків і співробітників спецслужб, заарештованих після інциденту в районі Керченської протоки восени 2018 року.

"Я буду говорити з Сергієм Лавровим про те, що ми чекаємо від російської сторони конструктивного вкладу. Йдеться, крім іншого, про звільнення українських моряків", - сказав німецький міністр в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Як очікується, Маас і Лавров проведуть переговори в Німеччині в четвер: дипломати зустрінуться "на полях" форуму громадянських суспільств двох країн "Петербурзький діалог". Зустріч пройде в місті Кенігсвінтер неподалік від Бонна.

Російські прикордонники 25 листопада 2018 року із застосуванням зброї затримали в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що йшли з Одеси до Маріуполя.

24 українцям, які перебували на кораблях, було висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи загрози його застосування" (частина 3 статті 322 КК РФ).

Серед заарештованих: командири буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Нікополь" - Богдан Небилиця, бронекатера "Бердянськ" - Роман Мокряк, дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України - Володимир Лісовий; співробітники СБУ Андрій Драч і Василь Сорока; члени екіпажів Денис Гриценко, Юрій Без'язичний, В'ячеслав Зінченко, Євген Семидоцький та Андрій Шевченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліб, Владислав Костишин, Сергій Попов, Андрій Артеменко та Андрій Ейдер. Усі вони перебувають під арештом у Москві.

Україна заявила, що заарештовані моряки - військовополонені, їх повинні негайно відпустити.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію негайно передати заарештованих моряків, а також кораблі на батьківщину.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт усім 24 українським морякам на три місяці.