В первом полугодии Мариупольский порт сократил перевалку зерна на 13,3%

17:15 18.07.2019   Украина

Мариупольский морской порт в январе-июне 2019 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,3% — до 2,534 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов снизилась на 12,2% — до 2,272 млн тонн, импортных — на 13,7%, до 259,48 тыс. тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении составила 2,9 тыс. тонн.

Переработка наливных грузов, в частности, растительного масла составила 84,1 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов сократилась на 7,8% — до 614,65 тыс. тонн. В частности, переработка хлебных грузов увеличилась на 33,9% — до 302,7 тыс. тонн, в том числе зерна — на 10%, до 203 тыс. тонн. Перевалка строительных грузов выросла в 2,9 раза — до 261,4 тыс. тонн. Переработка руды сократилась в 3,4 раза — до 8,9 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов снизилась на 19,6% — до 41,65 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 18,6% — до 1,836 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов снизилась на 19,2% — до 1,817 млн тонн, в том числе металлопроката — на 40,8%, до 312,55 тыс. тонн, чугуна — на 46,3%, до 154,5 тыс. тонн, других грузов черных металлов — на 5,8%, до 1,35 млн тонн. Перевалка промышленных товаров в ящиках и кипах выросла в 4,4 раза — до 16,13 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений составила 0,1 тыс. тонн, лесных грузов — 0,1 тыс. тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов составила 2,2 тыс. тонн.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году.



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