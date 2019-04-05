Позиція Данії щодо будівництва газопроводу "Північний потік - 2", яким газ повинен поставлятися з Росії в Німеччину в обхід України, є політизованою.

Таку думку висловив голова МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю газеті Rheinische Post, передає УНН.

Лавров розкритикував протести проти трубопроводу. "Завзяті зусилля деяких сил блокувати і перешкоджати цьому проекту дивні", - зазначив він, додавши, що точно так само російська сторона бачить зміни в Газовій директиві ЄС.

Голова МЗС РФ, як повідомляється, з жалем зазначив, що Данія зайняла політизовану позицію і "відкладає дозвіл на прокладку газопроводу в її виключній економічній зоні".

"Той факт, що заявки, подані оператором проекту, розглядаються з затримкою, на нашу думку, суперечить нормам міжнародного права, щодо створення об'єктів енергетичної інфраструктури у морських акваторіях", - додав він.

За словами Лаврова, жодна країна, включаючи Данію, не скаржилася на роботу першого "Північного потоку".

Лавров закликав новий данський уряд відмовитися від конфронтаційного курсу. "Енергетична співпраця не повинна ставати ареною політичного врегулювання", - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що компанія Nord Stream 2 відкликала заявку на прокладку газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах Данії.

Проект газопроводу "Північний потік-2" потрапив під критику США і низки країн Східної Європи і Балтії, які побоюються, що це збільшить залежність ЄС від російського газу.

Російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.