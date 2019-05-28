У Чорному морі перебуває 37 кораблів Чорноморського флоту РФ - розвідка
|13:05 18.07.2019
|Крым
На сьогодні у Чорному морі перебуває 37 кораблів, у тому числі 4 підводних човни Чорноморського флоту Російської Федерації.
Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
"На даний момент у Чорному морі перебуває 37 кораблів, у тому числі 4 підводних човни Чорноморського Флоту. Вони базуються як в окупованому Криму в Кримській ВМБ (Севастополь), так і в Новоросійській ВМБ (Новоросійськ) на території Краснодарського краю, РФ", - повідомили в управлінні.
Як повідомлялося раніше, Росія вивела військові кораблі в Криму на тлі навчань НАТО в Чорному морі.
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