На сьогодні у Чорному морі перебуває 37 кораблів, у тому числі 4 підводних човни Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"На даний момент у Чорному морі перебуває 37 кораблів, у тому числі 4 підводних човни Чорноморського Флоту. Вони базуються як в окупованому Криму в Кримській ВМБ (Севастополь), так і в Новоросійській ВМБ (Новоросійськ) на території Краснодарського краю, РФ", - повідомили в управлінні.



Як повідомлялося раніше, Росія вивела військові кораблі в Криму на тлі навчань НАТО в Чорному морі.