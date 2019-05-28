Російська влада на чолі з Путіним прагне використати незаконно затриманих українських моряків та видачу російських паспортів жителям Донбасу для того, щоби вплинути на результати позачергових парламентських виборів в Україні.

Таке переконання висловив в інтерв'ю "Голосу Америки" спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер, передає Укрінформ.

"Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам", - зауважив американський дипломат.

Водночас, він висловив упевненість, що цей сценарій росіян не спрацює.

"Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", - наголосив Волкер.

Він підкреслив, що затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони мали бути звільнені одразу.

"Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути до сімей якомога швидше", - підкреслив спецпредставник США.

Як повідомлялося раніше, у середу Лефортовський суд Москви продовжив арешт усім військовополоненим українським морякам. Засідання проводили у закритому режимі.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі українських ВМС, у тому числі катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.