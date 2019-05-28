Справу українських полонених моряків можуть направити до суду в серпні, а вирок їм можна очікувати уже восени. Вже після цього їх ймовірно звільнять.

Про це Громадському заявив адвокат Ілля Новіков, який захищає командира катера «Бердянськ» Романа Мокряка.

«Серпень — справа в суді, вересень — початок процесу, жовтень, листопад — вирок. Це, звісно, моя прикидка, все може затягнутися, але поки оцінюю терміни так», — сказав він.

Адвокат зазначив, що не розраховує на обмін моряків на головреда «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого звинувачують в Україні у держзраді, але наголосив, що побічно ці процеси можуть впливати одне на одного, оскільки йдуть паралельно в часі.

На думку Новікова, основний сценарій звільнення моряків — після вироку.

«Росія розуміє, що це проблема і її треба вирішувати якнайшвидше. Після Трибуналу вони різко пришвидшили слідство і закінчили його менш ніж за 2 місяці. Так чи інакше моряків скоро віддадуть, але можливо не так швидко, як ми хочемо», — сказав адвокат.

Нагадаємо, 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

9 липня російське слідство пред`явило обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.