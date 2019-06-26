Європейський Парламент (ЄП) у середу, 17 липня, під час засідання визначив склад делегацій в рамках міжпарламентської співпраці з третіми країнами, зокрема, з Україною.

Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідну інформацію, яка була оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.

Як і у попередньому складі ЄП, кількість міжпарламентських делегацій залишилася незмінною. Було засновано 44 спеціалізовані міжпарламентські групи депутатів.

Очільники делегацій та їх безпосередні заступники будуть визначені під час установчих зборів восени 2019 року.

У делегацію від Європейського Парламенту до Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна увійшли 16 депутатів.

На сайті додається список, де оприлюднені всі їх імена:

Група Європейської Народної Партії (ЄНП, оригінальна абревіатура - PPE) - 5 депутатів: Траян Басеску (Băsescu Traian), Ізабель Бенжумеа (Benjumea Isabel), Даніель Буда (Buda Daniel), Сандра Калнієте (Kalniete Sandra), Андріус Кубіліус (Kubilius Andrius);

Група Прогресивного Альянсу Соціалістів і Демократів (S&D) – 2 депутати: Клара Добрєв (Dobrev Klára), Лешек Міллер (Miller Leszek);

Група Оновлення Європи (Renew) - 2 депутати:

Петрас Ауштревічус (Auštrevičius Petras), Міхал Шімечка (Šimečka Michal);

Група Зелених/Європейський Вільний Альянс (Greens/EFA) - 2 депутати: Мікулас Пекса (Peksa Mikuláš), Віола Фон Крамон-Таубадель (Von Cramon-Taubadel Viola);

Група Ідентичності та Демократії (ID) – 1 депутат: Жан-Поль Гарро (Garraud Jean-Paul);

Група Європейських Консерваторів та Реформістів (ECR) – 2 депутати: Гельмут Геукін (Geuking Helmut), Вітольд Ян Ващиковський (Waszczykowski Witold Jan);

Конфедеративна Група Європейських Обєднаних лівих – Нордичних Зелених Лівих (GUE/NGL) - 1 депутат: Аня Газекамп (Hazekamp Anja);

Депутати, що не приєдналися – 1 депутат: Натан Гулль (Gill Nathan).