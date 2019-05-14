США відмовилися від поставок Туреччині винищувачів F-35 через те, що Анкара продовжує закуповувати у Росїі зенітно-ракетні комплекси С-400.

Про виключення Туреччини з програми виробництва літаків у Білому домі заявили в середу, 17 липня, повідомляє агенція AFP, передає УНН із посиланням на DW.

Водночас Вашингтон, як зазначається, попри розбіжності, продовжуватиме “масштабну” співпрацю з Анкарою.

Раніше міністерство оборони Туреччини повідомило, що до авіабази поряд з Анкарою доставили першу партію комплексів С-400. Факт доставки перших компонентів ЗРК до Туреччини підтвердили і в російському міністерстві оборони. Там також зазначили, що поставка інших компонентів буде здійснена в суворій відповідності з умовами контракту до кінця поточного року. Туреччина закупила у Москви чотири дивізіони С-400 за 2,5 мільярда доларів.

Вашингтон вже попереджав, що закупівля російських протиракетних систем може поставити під загрозу угоди між союзниками НАТО в оборонній сфері та погрожували прпинити постачання Анкарі винищувачів F-35.

У НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння Альянсу, а це може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів.

Крім того, Вашингтон погрожував санкціями Анкарі у разі купівлі С-400. Однак згодом на саміті Великої двадцятки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп не збирається запроваджувати санкції проти Анкари за покупку С-400.