Захист Едема Бекірова просить російського омбудсмена Тетяну Москалькову клопотати про переведення тяжкохворого кримськотатарського активіста під домашній арешт.

Про це повідомив в Facebook адвокат Олексій Ладін, пише Укрінформ.

"Сьогодні захист подав звернення в офіс омбудсмена, в якому просить підтвердити озвучену (15 липня під час прес-конференції в Києві - ред.) позицію Тетяни Москалькової і направити до Центрального районного суду Сімферополя клопотання про зміну запобіжного заходу щодо Едема Бекірова із взяття під варту на домашній арешт ", - повідомив адвокат.

Ладін додав, що захист сподівається в цьому питанні на сприяння українського омбудсмена Людмили Денісової, яка в даний момент перебуває з робочим візитом в Москві і, як розраховує адвокат, особисто передасть копію цього звернення своїй колезі.

Крім того, в своєму зверненні захист просить російського омбудсмена виконати рішення Європейського суду з прав людини і надати Бекірову незалежних фахівців-лікарів в галузі всіх тих захворювань, які у нього є. Тим більше, що аналогічні домовленості були досягнуті між омбудсменами в ході їх зустрічі в Києві.

Ладін нагадав, що 15 липня російський омбудсмен Тетяна Москалькова перебувала з робочим візитом у Києві. В ході прес-конференції кореспондент "Крим. Реалії" запитав, як вона розцінює перспективу домашнього арешту для Бекірова з урахуванням його тяжких хвороб? Омбудсмен відповіла, що хотіла б, щоб таке рішення було прийнято, оскільки він є інвалідом першої групи, і домашній арешт міг би не перешкоджати розслідуванню кримінальної справи.