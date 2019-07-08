Готовность к боевому применению около тысячи танков проверят специалисты взводов инструкторов в соединениях и воинских частях Южного военного округа.

Выверку прицелов и приведение к бою вооружения боевой техники мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений проведут в период недели боевой готовности, пишет Красная звезда.

Для выполнения поставленной задачи командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поручил привлечь взводы инструкторов.

Всего предстоит проверить готовность к боевому применению более 4 тысяч единиц бронетехники, включая танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

Проверка боевой готовности войск проводится в общевойсковых объединениях округа, в частях Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова и, как пишет издание, является важной формой оценки способности командиров и штабов действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой.