ЮВО: Специалисты проверят готовность к боевому применению около тысячи танков
|22:04 17.07.2019
|Россия
Готовность к боевому применению около тысячи танков проверят специалисты взводов инструкторов в соединениях и воинских частях Южного военного округа.
Выверку прицелов и приведение к бою вооружения боевой техники мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений проведут в период недели боевой готовности, пишет Красная звезда.
Для выполнения поставленной задачи командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поручил привлечь взводы инструкторов.
Всего предстоит проверить готовность к боевому применению более 4 тысяч единиц бронетехники, включая танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.
Проверка боевой готовности войск проводится в общевойсковых объединениях округа, в частях Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова и, как пишет издание, является важной формой оценки способности командиров и штабов действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой.
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