Российское правительство добавило в целевую программу развития Крыма 32 новых объекта

10:21 18.07.2019   Крым

Правительство России добавило в федеральную целевую программу развития оккупированных Крыма и Севастополя 32 новых объекта на 45 млрд рублей. 

Об этом сообщила пресс-служба "министерства строительства и архитектуры" оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.

«Правительство Российской Федерации приняло постановление о внесении изменений в ФЦП. Так, помимо реализуемых, в программу было включено еще 32 объекта и мероприятия общей стоимостью более 45 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Большая часть средств из этих 45 млрд рублей будет направлена на строительство и реконструкции дороги Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш (32 млрд рублей). Второй по дороговизне объект – строительство противооползневого сооружения берегового склона в керченском районе Аршинцево (1,4 млрд рублей).

«В данную программу включены мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы, водоснабжения и водоотведения, по сохранению объектов культуры и культурного наследия, по берегоукреплению и инженерной защите территорий, по строительству и реконструкции автомобильных дорог, а также мероприятия, направленные на развитие образования, физической культуры и спорта», – сообщил глава "Минстроя" оккупированного Крыма Михаил Храмов.

В 2019 году на реализацию ФЦП в сфере ответственности оккупационного Совмина запланировано около 92 миллиардов рублей. Работы будут вестись по 207 объектам и семи мероприятиям. За год планируется ввести в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства, завершить 38 мероприятий.

В 2018 году правительство РФ приняло решение продлить федеральную целевую программу развития оккупированного Крыма на два года и дополнительно направить на её реализацию 27,6 млрд рублей в 2021 году и 12,7 млрд рублей – в 2022-м. Общий объём выделяемых по ФЦП средств таким образом составил 877,8 млрд рублей. В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству РФ изыскать средства на продление федеральной целевой программы (ФЦП) развития оккупированных Крыма и Севастополя до 2025 года.



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