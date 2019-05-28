Более 20 кораблей завершили переход из Дагестана в Астрахань для участия в военно-морском параде

21:34 17.07.2019   Россия

Более 20 кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа завершили переход из пункта базирования в Махачкале в Астрахань для участия в мероприятиях празднования Дня Военно-Морского Флота.

В военно-морском параде примут участие более 1,2 тысяч военнослужащих КФл, будет задействовано более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Примет парад контр-адмирал Сергей Пинчук на катере «Альбатрос» в сопровождении связного катера КСВ-1594.

Экипажи кораблей продемонстрируют более 10 эпизодов розыгрыша тактических действий жителям и гостям Астрахани.

Зрители увидят уничтожение корабельными расчетами ПВО воздушных целей, морской бой с катерами «вражеских» диверсионно-разведывательных групп, десантирование морской пехоты и бой за пункт высадки, оказание помощи кораблю, условно терпящему бедствие.

День ВМФ в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье второго месяца лета, в этом году праздник состоится 28 июля.



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