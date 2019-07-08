ЮВО: Артиллеристы учатся применять новые способы огневого поражения противника

07:45 18.07.2019   Россия

Артиллеристы Южного военного округа в ходе плановой проверки боеготовности совершили марши на полигоны в Крыму, республиках Северного Кавказа, Ростовской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае.

Затем военнослужащие ЮВО приступили к практическим стрельбам, пишет пресс-служба Минобороні России.

На полигонах военнослужащие отработали построение разведывательно-огневых контуров и различные способы огневого поражения условного противника с использованием «кочующих» минометов.

Тактика «кочующих» минометов применятся в ходе боевой подготовки, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки. Также для маскировки применялись аэрозольные завесы.

Для разведки целей и корректирования стрельбы артиллерии использовались беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Элерон», «Гранат».

В стрельбах принимают участие более 1 тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 400 единиц военной техники, в том числе: самоходные гаубицы «Гвоздика», «Акация», «Мста-С», артиллерия большой мощности «Тюльпан», «Малка» реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также самоходные противотанковые комплексы «Штурм-С» и минометы «Сани».



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