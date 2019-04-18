Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
|10:01 18.07.2019
|Румыния
Колишній міністр закордонних справ Румунії Мірча Джоане став заступником генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.
Північноатлантичний альянс заявляє, що Джоане «є переконаним прибічником трансатлантичних зв’язків і принесе великий досвід роботи як державний діяч і дипломат». Він стане першим румуном на посаді заступника очільника НАТО та замінить американку Роуз Гетемюллер, пише Радіо Свобода.
61-річний Джоане раніше очолював Соціал-демократичну партію Румунії. У 2000-2004 році працював міністром закордонних справ. У 2009 він балотувався на посаду президента, але мінімально поступився Траяну Бесеско в другому турі.
Фото с сайта РС
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